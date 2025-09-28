نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: الأهلي يعزل الفريق عن الانتخابات والقمة قد تنتهي بالتعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي دائمًا يعزل فريق الكرة عن أي أمور انتخابية، ودائما الانتخابات ليس لها أي تأثير على مستوى الفريق، مشيرًا إلى أنه سيتم ترتيب كافة الأمور سواء بوجود الكابتن محمود الخطيب الذي أتمنى استمراره بكل تأكيد أو قراره بعدم خوض الانتخابات.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الفروقات ليست كبيرة بين الأهلي والزمالك وفقا للأداء في المباريات الأخيرة، لكن يوم المواجهة يكون هناك تحولات كبيرة لبعض اللاعبين، ورتم اللقاء يكون مختلف نظرا لتاريخ وجماهيرية مباراة القمة.

وأضاف: كل مدرب سيحدد هدفه من اللقاء، والزمالك لو كسب أو تعادل أمر جيد بالنسبة له، بينما يريد الأهلي تحقيق المكسب قبل فترة التوقف الدولي، والفريق الاحمر "مضغوط" بشكل أكبر لإنه يريد تقليل فارق النقاط، وأرى أن نقاط الضعف بين الفريقين متشابهة.

وواصل: أي إصابة في الأهلي لن تكون مؤثرة، وزيزو بنسبة كبيرة سيلحق باللقاء، بينما إمام عاشور غائب عن المشاركة منذ فترة طويلة، ولم يخوض منافسات كأس العالم للأندية.. وبالتالي من الصعب الحديث عن فكرة غيابه، والفريق يضم وفرة عددية في الهجوم، لكن الأهم اختيار الطريقة والعناصر التي تنفذ فكر الجهاز الفني.

وأكمل: حالة اللاعبين يوم المباراة يكون لها دور كبير في الظهور بشكل مميز، وعماد النحاس بالتأكيد عليه ضغوط كبيرة، وهناك أزمة في بعض المراكز خصوصا الظهير الأيسر والذي قد يشارك به كوكا.

وزاد: إدارة النحاس للمباراة ستفرق كثيرا في النتيجة، والفريق لديه وفرة في الدكة، التشكيل الأقرب سيضم "الشناوي، هاني، ياسر، مرعي، كوكا، مروان، ديانج، بن رمضان، جراديشار، طاهر، تريزيجيه.

وأتم: اتوقع ان تكون نتيجة المباراة تعادل بين الفريقين