نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش من حقهم".. محسن صالح يقتح النار على لاعبي الأهلي بشأن زيادة عقودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن اعتراض بعض لاعبي الاهلي على عقودهم في الوقت الحالي ليس من حقهم

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كل لاعب لا بد ان يقيمه إدارة النادي والمدير الفني من حيث الاستفادة المادية وتعديل عقده ولكن ليس من حقه ان ينظر إلى عقد زميله في الفريق

واضاف: ليس من حق لاعبي الاهلي النظر إلى بعض اللاعبين ذات العقود المرتفعة لا سيما في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع زيزو وتريزيجيه

وتابع: لا أستطيع ان اجزم ان زيزو لم يؤثر على اسكواد الزمالك ولكن هناك العديد من المباريات تشعر ان رحيل زيزو عن الزمالك ليس مؤثرا