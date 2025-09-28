نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: "الأهلي مستباح فنيًا.. ومبقاش مخيف للفرق" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم نجم الاهلي السابق، أداء لاعبي الاهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز
وقال ابراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: إدارة الاهلي وراء تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة
واضاف: الاهلي اصبح مستباح فنيا لكل الفرق، وأصبح غير مخيف رغم امتلاكه لاعبين على اعلى مستوى
وتابع: الرواتب والأمور المالية جعلت الاعبين في حالة تسيب، وكل لاعب ينظر إلى راتب زميله الآخر
وواصل: ما حدث من ياسر ابراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة
وتابع: كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو هو يستحق الحصول عليها
وأردف: ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة وقوية للغاية ولكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل ان هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي