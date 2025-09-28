نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن أحمد مصطفى زيزو شارك في مران الأهلي اليوم بصفة طبيعية، ومشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك ستخضع لرؤية عماد النحاس.

وقال يحيى: افشة أيضا شارك في التدريبات واصبح جاهز للمباراة، وتأكدت أيضا جاهزية محمد علي بن رمضان لاعب خط الوسط، وسوف يخوض الفريق معسكرًا غدًا.

وأضاف: برونو لاجي ابتعد كثيرا عن قيادة الأهلي بسبب الأمور التفاوضية، في ظل امتلاكه عروض آخرى، وعدم التوصل لاتفاق حول الشرط الجزائي. وقد يكون المدرب ينتظر عرضا اوروبيا.

وواصل: هناك بدائل آخرى مرشحة لتولى تدريب الأهلي بينهما توماس توماسبيرج مدرب ميتيلاند الدنماركي، ولازال أورس فيشر في الصورة، كذلك المدرب التركي فاتح تريم.. والغريب أن الأهلي حتى الآن متعثر في ملف المفاوضات مع مدرب أجنبي جديد.

وأشار إلى أن انتخابات النادي الأهلي شهدت تقدم حسن طنطاوي على منصب أمين الصندوق بعد فتح باب الترشيح صباح اليوم السبت.