عماد النحاس يقرر الدفع بـ كوكا فى مركز الظهير الأيسر للأهلي أمام الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 12:21 مساءً - استقر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، على الدفع بـ أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق في مركز الظهير الأيسر خلال لقاء الزمالك المُرتقب، المقرر له الثامنة مساء بعد غد، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي من أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر قبل القمة، حيث مازال الثنائي كريم فؤاد ومحمد شكري فى مرحلة العلاج من الإصابة الأخيرة ولن يلحق أى منهما بلقاء الزمالك، كما أن مصطفى العش الذي شارك فى مركز الظهير الأيسر خلال لقاء حرس الحدود الأخير لم يظهر بشكل جيد وقدم أداءً متواضاً تعرض بسببه للهجوم والانتقادات الكثيرة.