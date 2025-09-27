الارشيف / أخبار مصرية

محافظ الغربية يستقبل وزير العمل وترتيبات لزيارة موقع الحادث وتقديم العزاء و”الدعم"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 12:21 مساءً -  

 

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، معالي وزير العمل  محمد جبران، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

 

 

وجدد المحافظ والوزير خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

 

ومن المقرر أن يتوجها اليوم إلى موقع الحادث بالمحلة الكبرى لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وبحث سبل تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين ومتابعة احتياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث.

 

