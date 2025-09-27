بتكلفة 62 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 12:21 مساءً -

أجرت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام، للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية بالمنطقة.

حيث يعد المشروع ضمن المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 62 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، ويجري تنفيذ مشروع تطوير الطرق بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في شقه الرئيسي، بينما تتولى محافظة الجيزة الأعمال الإضافية الخاصة بإنشاء حارة التهدئة وأعمال الإنارة الخارجية.

وشملت جولة الوزيرة والمحافظ تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمحيط المستشفى، ومنها محيط ترعة الزمر، شارع مصطفى مشرفة، شارع التحرير، وشارع خدمات مجمع المدارس، وذلك لتحسين الحركة المرورية وتنظيم أماكن الانتظار بمحيط المستشفى. كما شملت الجولة تفقد طرق الخدمة المجاورة لمطالع وكوبري ثروت، بما يضمن سهولة تنقل المواطنين والمترددين على المستشفى.

وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية حوالي 97%، حيث تضمنت الأعمال المنفذة تطوير وإعادة تأهيل 1.7 كم من الطرق القائمة بعرض 2–3 حارات مرورية، وإنشاء 0.5 كم طرق جديدة بعدد مسارين، بالإضافة إلى تنفيذ طبقات الفرمة والأساس، تركيب البلدورات وأعمال تبليط الإنترلوك، إنشاء بلوعات صرف الأمطار وربطها بالمطابق القائمة، وفرش طبقة الرصف السطحية، فضلًا عن رفع وإزالة المخلفات أسفل محور كمال عامر. كما تم اعتماد عينة وحدات الإضاءة المقرر تركيبها بالسطح السفلي لبلاطات الكباري المحيطة بالمستشفى، تمهيدًا لبدء التنفيذ إلى جانب إعداد التصور النهائي لأعمال حارة التهدئة التي سيتولاها جهاز التعمير ضمن خطة تطوير المنطقة أسفل محور كمال عامر، بما يشمل إنشاء موقف ميكروباص وحارة تهدئة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الدولة حريصة على أن تكون المنطقة المحيطة بالمستشفى نموذجًا حضاريًا متكاملًا يليق بأبناء المحافظة خاصة مع قرب افتتاح المستشفى التي ستخدم شريحة واسعة من أهالي الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يعكس حرص الحكومة على تحسين البنية التحتية للمناطق الخدمية الحيوية وتوفير بيئة عمرانية آمنة تسهّل حركة المرور وتخدم المترددين على المستشفى، مشددة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ ، وزراعة ١٠٠٠ شجرة في المنطقة المحيطة بالمستشفي وأسفل الكباري ، بالإضافة الي مراعاة الهوية البصرية ودهان عدد من المباني المحيطة .

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشيرًا إلى أن المستشفى سيخدم مئات الآلاف من المواطنين وكان من الضروري تطوير محيطها بشكل متكامل لتسهيل وصول المرضى والمترددين عليه. وأضاف المحافظ أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية ونشر اللوحات الإرشادية بما يحقق السيولة المرورية ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية والخدمية بالمنطقة. وأوضح محافظ الجيزة أن المرحلة المقبلة ستشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ناهيا ضمن خطة تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية ببولاق الدكرور. وأكد المحافظ أن ما تشهده المنطقة من أعمال تطوير يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع حضاري متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة أعمال التطوير والتأكد من استدامتها بما يحافظ على ما تم إنجازه ويحقق مردودًا فعليًا يشعر به المواطنون. وأكدت وزيرة التنمية المحلية و محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تستهدف إلى جانب تحسين البنية التحتية الارتقاء بالرؤية البصرية للمنطقة المحيطة بالمستشفى بشكل كامل من خلال رفع كفاءة الشوارع والواجهات وتنسيق المسطحات الخضراء واللافتات الإرشادية، بما يعكس صورة حضارية متكاملة تليق بأهالي الجيزة والمترددين على المستشفى، ويجعل المنطقة نموذجًا في تحسين المظهر العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، ومن محافظة الجيزة محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور،واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية، النائب حسام المندوه، والنائب عمر زايد.