مصلحة الطب الشرعي تطلق اليوم فاعليات المؤتمر الدولي للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 01:17 مساءً - تنطلق اليوم فاعليات المؤتمر الدولي السادس بعنوان العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي برعاية وزارة العدل على مدار أربع أيام في صورة جلسات تتناول العديد من الموضوعات : أبرزها الذكاء الاصطناعي والتصوير في العلوم الجنائية والاعتماد والتحول الرقمي وفحص التزوير والوثائق والاحتيال المالي والجرائم الرقمية والابتكارات في التكنولوجيا الجنائية وتطبيقات الحمض النووي ، ويتولى القاء المحاضرات علماء متخصصون من مختلف دول العالم ( مصر ، سويسرا ، الهند ، سلوفاكيا ، ايرلندا ، المملكة المتحدة ، المانيا ، تركيا ، البرتغال ، باكستان ، كندا ، السعودية ، الامارات ، تونس ، الجزائر ، ليبيا ، فلسطين ، العراق .

ويأتي هذا المؤتمر تجسيدا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصلحة الطب الشرعي تحت مظلة وزارة العدل في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلوم الطبية الشرعية واستخدام أحدث الطرق والوسائل في هذا المجال حيث تعتبر مصلحة الطب الشرعي في مصر واحدة من أقدم المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية في مجال العدالة الجنائية حيث تم أنشائها في عام 1931 ، وقد حرصت المصلحة على مواكبة التقنيات الحديثة في مجال عملها وتطبيق معايير الجودة الدولية وهو ما ساهم في حصولها على عدد من الاعتمادات الدولية ابرزها :

حصول معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولى ISO/IEC 17025 مع إشتراطات الادلة ILAC G:19 العالمية لاول مرة على مستوى أفريقيا و الشرق الأوسط و الوطن العربى .

و فى نوفمبر 2021 تم إعتماد دار التشريح- عيادة العنف- معمل الهيستوباثولوجى طبقا للمواصفة ISO/IEC 17020 مع إشتراطات الادلة ILAC G:19- P:15 و جارى التجديد.

و فى نوفمبر 2022 تم إعتماد معمل السموم بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية فى بعض إختبارات المخدرات طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025 مع إشتراطات الادلة ILAC G:19

و فى نفس العام 2022 تم إعتماد الادارة المركزية للتزييف و التزوير فى مجال فحص العملات الورقية و البوليمارية المصرية و العالمية لاول مرة على مستوى أفريقيا و الشرق الأوسط و الوطن العربى و فى عام 2024 تم تمديد المجال ليشمل مستندات الثبوتية المصرية و العالمية و الملحقات الخاصة بها.

و أخيرا فى أبريل 2025 حصل معمل السيرولوجى بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الإعتماد الدولى ISO/IEC 17025 مع إشتراطات الادلة ILAC G:19 فى بعض الإختبارات