مستشار الرئيس الفلسطيني: الاعترافات الدولية بفلسطين صفعة لنتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 01:17 مساءً - أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاعترافات الدولية المتسارعة بدولة فلسطين تمثل انتصارًا سياسيًا ومعنويًا للشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة لإسرائيل بأن العالم لم يعد يتسامح مع سياسات الاحتلال والاستيطان.

وقال الهباش، في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تُعد "بداية لتغيير موازين القوى الدبلوماسية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن تزايد الاعترافات يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن تجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لم يعد ممكنًا.