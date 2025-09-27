نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أول أكتوبر ولمدة 15 يومًا.. “الوطنية للصحافة” تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة، استقبالها أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية، المرشحة لجوائز الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، ابتداءً من الأول من أكتوبر، وحتى الخامس عشر منه.

تُسلّم الأعمال المنشورة في الفترة من أول يونيو وحتي نهاية سبتمبر، من قِبل أصحابها، إلى مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة.

الترشيحات لجوائز الامتياز الصحفي في الفنون الصحفية:

الحوار الصحفي.

التحقيق الصحفي.

التغطية الخبرية.

الكاريكاتور.

المقال الصحفي.

العمود الصحفي.

الصورة الصحفية.

جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطورًا.

جائزتي امتياز للإداري والعامل المثالي (تقوم بترشيحهما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية).

وصرّح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن إطلاق الجائزة في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوى المهني، بهدف حفز الجهود، ووتثمين المواهب، وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية.

وأضاف أن الهيئة ستقيم لاحقًت حفل لإعلان الفائزين بجوائز الامتياز (الربع سنوية)، بمقر الهيئة، يُدعى إليه رموز وشيوخ المهنة، تكريمًا للمُتميزين.