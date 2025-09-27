نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تهنئ فريق الجودة بكلية طب الأسنان على إنجاز الاعتماد المؤسسي والبرامجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق بخالص التهنئة لفريق الجودة بكلية طب الأسنان وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب حصولها لأول مرة على الاعتماد البرامجي لبرنامج البكالوريوس الأساسي، وهو إنجاز يعكس الالتزام الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الأكاديمية محليًا ودوليًا، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير الدعم الكامل لجميع كلياتها ومعاهدها من أجل تطوير البرامج الدراسية وتحقيق الاعتماد المحلي والدولي بما يضمن تخريج أجيال متميزة قادرة على المنافسة عالميًا.

ومن جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، عميد كلية طب الأسنان، عن بالغ تقديرها لفريق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على جهودهم المتواصلة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا للعمل الجماعي وروح الانتماء، ويعكس المكانة الرائدة للكلية كصرح علمي متميز في مجال طب الأسنان في مصر والمنطقة.

وتؤكد جامعة القاهرة أن ما تحقق في كلية طب الأسنان يأتي امتدادًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير التعليم والبحث العلمي والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والإداري، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي في التصنيفات والاعتمادات الدولية.

جدير بالذكر أن فريق العمل للحصول على الاعتماد بكلية طب الاسنان ضم الزميلات والزملاء الآتي اسماءهم:

الدكتورة الزهراء فاطمة الباجورى - استاذ متفرغ بقسم جراحة الوجه والفكين رئيس معيار الموارد

الدكتورة ايناس عنتر عبد الغفار - استاذ مساعد بقسم أشعة الفم والوجه والفكين، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيس معيار الجودة والتطوير

الدكتورة مي حمدى ابوالفتوح - استاذ مساعد بقسم التقويم، ورئيس معيار البحث العلمى

الدكتورة فاطمة الزهراء عثمان العباسى - استاذ مساعد بقسم علاج الجذور، ورئيس معيار اعضاء هيئة التدريس

الدكتور علا محمد ريحان أستاذ مساعد بقسم اشعة الوجه والفكين، وعضو بمعيار الجودة والتطوير

الدكتورة هبه محمد السيد دهيس - أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان، ونائب مدير وحده ضمان الجوده، ورئيس معيار التعليم والتعلم

الدكتورة سلمى بلال عيد استاذ مساعد بقسم أشعة الفم والوجه والفكين، ورئيس معيار التخطيط الاستراتيجي

الدكتورة ياسمين السيد أحمد - مدرس بقسم علاج الجذور، وعضو معيار البحث العلمي

د.ريم محمد فؤاد وهبي - مدرس بقسم طب أسنان الأطفال،

ورئيس معيار الدراسات العليا

الدكتورة هناء السيد منسي - مدرس بقسم اشعة الفم والوجه والفكين، وعضو بمعيار الدراسات العليا

الدكتورة نانسى حلمى بلامون - مدرس بقسمً العلاج التحفظى، ورئيس معيار المشاركه المجتمعية

الدكتورة امنيه مجدي مدرس ترميم وتجميل الأسنان،

وعضو معيار القيادة والحوكمه

الدكتورة ريهام اشرف حسين محمد - مدرس بقسم الاشعه، وعضو معيار المشاركه المجتمعيه

الدكتورة مها سيد محمد شاذلي - مدرس بقسم الاشعه، وعضو معيار التخطيط الاستراتيجي

الدكتورةحياة ابراهيم محروس - مدرس بقسم الاستعاضات السنية المثبتة، ورئيس معيار القيادة والحوكمة

الدكتورةمريم عادل حسني - مدرس بقسم المواد الحيوية، وعضو معيار الموارد المالية

الدكتورة نادية سعيد حسني - مدرس بقسم علاج الجذور، وعضو معيار اعضاء هيئة التدريس

الدكتورةأحمد شيرين فوده - مدرس بقسم التقويم، وئيس معيار الجهاز الإداري

الدكتورة دينا القاضي - مدرس بقسم العلاج التحفظي، ورئيس معيار المعايير الأكاديمية

الدكتورة دنيا أيمن أحمد عز الدين - مدرس مساعد تقويم الأسنان،

وعضو معيار الجهاز الإداري

منة الله مسعد السيد - مدرس مساعد بقسم اشعة الوجه والفكين، وعضو معيار البرامج التعليمية والمعايير الأكاديمية

عمر شريف أحمد أبو العباس - مدرس مساعد قسم طب أسنان الأطفال

سالي منصور عبد الهادي - مدرس مساعد بقسم اشعة الفم والوجه والفكين، وعضو بمعيار التعليم والتعلم

مروة مصطفى يحيى - مدير مكتب وحدة ضمان الجودة

سناء منير احمد - إداري بوحدة ضمان الجودة

اسراء فتحى عبدالحميد محمد - إداري بوحدة ضمان الجودة

محمد محمود رشاد - رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات