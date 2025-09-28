نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الـ 35 لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 35 لعام 2025 عن الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر، حيث أوضح التقرير أن الهيئة نفذت أنشطة متعددة في إطار تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي.



فقد قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 104 مأموريات تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.



كما أجرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 54 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت 526 إذن تصدير لصالح 468 شركة، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل غرفة الصناعات الغذائية حول "التحديات التي تواجه قطاع الخضر والفاكهة"، حيث استعرضت الهيئة دورها الرقابي على شحنات الخضر والفاكهة المعدة للتصدير.

3860 رسالة غذائية مصدرة و180 سوقًا عالميًا

أوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3860 رسالة غذائية بكمية 185 ألف طن من إنتاج 1300 شركة، تضمنت نحو 675 صنفًا غذائيًا.

وجاءت البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 11 ألف طن، تلتها الفاصولياء بـ 6 آلاف طن، ثم البطاطس بـ 4 آلاف طن.

وفي قائمة الفواكه، احتل الرمان المركز الأول بواقع 10 آلاف طن، تلاه المانجو بـ 8 آلاف طن، ثم الفراولة بـ 6 آلاف طن.

وتوزعت الصادرات على 180 دولة، جاءت السعودية والسودان واليمن وإسبانيا في مقدمتها.

كما احتل ميناء سفاجا المرتبة الأولى من حيث عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 555 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 440 رسالة.

وأصدرت الهيئة 940 شهادة صحية للتصدير لدعم ثقة الأسواق الدولية بالصادرات المصرية.

تشديد الرقابة على الواردات الغذائية

أشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2130 رسالة بإجمالي 310 آلاف طن من إنتاج 875 شركة، أبرزها القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة.

وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة لمصر، تلتها روسيا وأمريكا وماليزيا ضمن إجمالي 73 دولة.

وجاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بـ 647 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 366 رسالة، ثم بورسعيد بـ 326 رسالة.

كما تم الإفراج عن 1341 رسالة غذائية تحت التحفظ و422 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إضافة إلى إصدار تراخيص استيراد لـ 77 مستوردًا.

الرقابة على السلع الاستراتيجية

واصلت الهيئة جهودها في متابعة السلع الاستراتيجية، حيث نفذت 24 حملة تفتيشية على مواقع تخزين القمح و13 حملة على مضارب الأرز بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

حملات تفتيشية بالساحل الشمالي والأسواق

في إطار الحملات الموسعة، نفذت الهيئة 43 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، كما تابعت أنشطة التفتيش بالساحل الشمالي من خلال سحب عينات من الفروع للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

كما استهدفت الحملات أكثر من 500 منشأة غذائية في محافظات متعددة بينها الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج والمنيا، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك.

الشكاوى والاستجابة الفورية

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 79 شكوى من المواطنين والجهات الرسمية، تم التعامل مع 15 شكوى منها مباشرة، فيما يجري استكمال فحص باقي الشكاوى.



وأكدت الهيئة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تخص سلامة الغذاء عبر المنصة الرسمية لمجلس الوزراء أو الخط الساخن 16528 أو التواصل عبر الواتساب والبريد الإلكتروني المخصص لذلك.

تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة

شمل التقرير أنشطة متعددة للرقابة على المجازر، مصانع الأمعاء، مصانع المواد الملامسة للغذاء، مصانع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية وسحب عينات للتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الفنية والمعايير الدولية.



كما أصدرت الإدارة العامة للمجازر 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية لدول الاتحاد الأوروبي، وسجلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 749 منشأة حتى تاريخه، فيما ارتفع عدد المنشآت السمكية المسجلة إلى 637 منشأة.

دعوة للمواطنين

في ختام التقرير، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في تكثيف الرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء محليًا ودوليًا، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات قد تهدد سلامة الغذاء لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية لجميع المستهلكين.