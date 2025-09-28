نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 162 بلاغًا إنسانيًا خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع المركزية والمحلية تعاملت مع 162 بلاغًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، شملت حالات لكبار وأطفال بلا مأوى، نساء معنّفات، وحالات إنسانية عاجلة بعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن البلاغات توزعت بواقع 77 حالة لكبار بلا مأوى، و43 حالة لأطفال بلا مأوى، و10 حالات لنساء معنّفات وأطفالهن، و32 حالة إنسانية متنوعة، مؤكدة أن فرق التدخل استجابت سريعًا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخطوط الساخنة، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز التدخلات:

بالقاهرة: إنقاذ فتاة تبلغ 17 عامًا تركت منزل أسرتها بسبب خلافات أسرية، حيث جرى إيداعها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة.

بالمنيا: التعامل مع طفل كفيف يبلغ 13 عامًا يعمل بورشة للحديد، حيث أُجريت دراسة حالة له وأسرته، وتم التنسيق لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة له ورفع كفاءة منزل الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

بالشرقية: مساعدة سيدة ستينية تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة منذ 12 عامًا، حيث جرى توفير مرتبة هوائية خاصة، وصرف مساعدات مالية وغذائية عاجلة، إلى جانب دعم شهري لتغطية تكاليف علاجها.

بالدقهلية: إنقاذ مسن في العقد السابع يعاني من كسور قديمة وعدم القدرة على الحركة، حيث نُقل إلى المستشفى وتقرر إقامته بإحدى مؤسسات الرعاية لتلقي الخدمات الطبية والاجتماعية.



كما كشفت الوزارة عن رصد انتهاكات داخل بعض دور رعاية الأيتام بالقاهرة، ما أسفر عن غلق دارين واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق مؤسسات أخرى بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية.

وأكدت وزارة التضامن أن فرق التدخل السريع مستمرة في أداء دورها لتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات، سواء بإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى أو بمتابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر قنوات الإبلاغ الرسمية ومنها الخط الساخن للوزارة (16439) ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

