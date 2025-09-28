نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تفتتح حضانة "Safe" لتنمية الطفولة المبكرة بالتجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، حضانة "Safe" التابعة لمؤسسة "Safe Egypt" بالتجمع الخامس، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز خدمات الطفولة المبكرة.

وتفقدت الوزيرة أروقة الحضانة، المقامة على مساحة 600 متر، وتستوعب أكثر من 140 طفلًا، حيث اطلعت على الأنشطة التعليمية والتربوية المقدمة تحت شعار "بناء طفل ذو مهارات"، والتي ترتكز على حماية الأطفال من التنمر وتمكينهم ضد التحرش، باعتبارها من الركائز الأساسية لعمل المؤسسة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات التعليمية والنفسية والاجتماعية المقدمة داخل الحضانة، مؤكدة أن الوزارة تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات بهدف إنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة المنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات، بما يعزز من قدرات الدولة في التخطيط المستقبلي لهذا القطاع الحيوي.

وأضافت الوزيرة أن العام الجاري شهد انطلاق الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 9 محافظات، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأوضحت أن هذه المراكز توفر بيئة آمنة ومحفزة للأطفال من 4 إلى 6 سنوات، عبر خدمات تعليمية ونفسية واجتماعية وترفيهية متكاملة، مؤكدة: "نهدف إلى بناء كيان أسري متجانس لضمان نشأة سليمة للأطفال".

من جانبها، أكدت الأستاذة سارة عزيز، مؤسس ومديرة مؤسسة "Safe Egypt"، أن المؤسسة تسعى منذ 13 عامًا لحماية وتمكين الأسرة المصرية عبر برامج متنوعة لحماية الأطفال والمراهقين ودعم الأخصائيين النفسيين. وأشارت إلى أن حضانة "Safe" تمثل خطوة جديدة نحو توفير بيئة متكاملة وآمنة للأطفال، مع خطة مستقبلية للتوسع وتطوير المحتوى التعليمي والتربوي، موجهة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المتواصل لقضايا الطفولة المبكرة.

حضر الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة سارة عزيز مؤسس ومديرة مؤسسة "Safe Egypt"، والأستاذة دينا عبد الوهاب الخبيرة في مجال الطفولة المبكرة، والأستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والأستاذ ميشيل جرجس مؤسس ومدير شركة "رجل"، والأستاذة نجوى عزيز مدير خدمات رعاية الطفولة بالمؤسسة، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.



