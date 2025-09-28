نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تنفذ مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي بقرى حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة على نشر الوعي الثقافي وتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الثقافة مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وبمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويستهدف المشروع قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف المحافظات، للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية والمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية، بما يرسخ قيم الانتماء، ويعزز مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خاصة لدى النشء والشباب.

وانطلقت أولى فعاليات المشروع بمحافظة قنا، حيث استضاف قصر ثقافة قنا العرض المسرحي "توتة توتة"، المقدم في قالب "المونودراما"، والذي تناول قضايا المرأة المصرية بشكل فني مؤثر، وسط حضور جماهيري تجاوز 300 فرد من أطفال دور الرعاية، ومتَعافين من الإدمان، فضلًا عن عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة".

كما شملت الفعاليات تقديم عروض مسرحية بعدد من قرى "حياة كريمة" وهي: المراشدة، أبو مناع، نجع قطيب، والطويرات، إلى جانب توزيع كتب ثقافية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع، دعمًا لنشر الوعي المجتمعي وتعزيزًا لدور الثقافة والفن كأحد أدوات التنمية الشاملة.

