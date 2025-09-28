الارشيف / أخبار مصرية

عاجل- الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني

صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٩ من ربيع الآخر سنة 1447 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 ميلادية.

موعد انعقاد مجلس النواب

حسب القرار الرئاسي، يجتمع أعضاء مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس في الأول من أكتوبر 2025، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية المنظمة لمواعيد انعقاد البرلمان.

أهمية دور الانعقاد السادس

يُعد هذا الدور من أهم الأدوار التشريعية، حيث من المتوقع أن يناقش البرلمان خلاله عددًا من القوانين والملفات الحيوية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة الخطط الحكومية في مختلف القطاعات.

السياق الدستوري

جاءت دعوة الرئيس السيسي وفقًا للدستور الذي ينص على دعوة مجلس النواب للانعقاد مرة كل عام في موعد محدد، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي للمجلس.

