نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الإمارات يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتمثل امتدادًا للتشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل اجتماعًا موسعًا ضم وفدي مصر والإمارات، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له.

وخلال المباحثات، أكد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات، مشيدًا بما يشهده التعاون الثنائي من تطور في مجالات متعددة، خصوصًا التجارة والاستثمار، ومؤكدًا حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية طموحة تفتح آفاقًا واسعة للشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.