نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي ونظيره الإماراتي يرحبان بمبادرة دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتمثل امتدادًا للتشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقات المصرية ـ الإماراتية، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار، معربًا عن حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير يعكس جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث رحب الرئيسان بالمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة بما يفتح آفاقًا أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.