قبل لقاء نتنياهو مع ترامب.. تسريب مستند سرى جدا يكشف تحذير رئيس أركان جيش الاحتلال من الهجوم على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهجوم العسكرى على غزة، ومن أن العملية تعرّض الرهائن والجنود للخطر، وتفتقد لهدف سياسى.

وكشفت القناة عن رسالة سلمها زامير إلى نتنياهو، جاء فيها: "مجندو الجيش يعودون إلى نفس الأماكن بلا غاية سياسية"، وذلك قبل يوم من لقاء نتنياهو المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، حسبما نقلت "سكاى نيوز"

وأضاف: "العمليات الميدانية تعرض الرهائن للخطر، وضعهم يتدهور، كل عملية تحتاج نهاية سياسية، وإسرائيل ترفض إيجاد بديل لحماس في قطاع غزة".

من جهته، قال الجيش في بيان: "هذا مستند حساس وسري للغاية تم تسليمه يدوياً لرئيس الحكومة ووزير الدفاع. بطبيعة الحال ومن منطلق الحساسية لن نعلق على مضمون المستند. تسريب محتواه إلى جهات غير مخوّلة يشكل مساساً بأمن الدولة".

ردّ أهالي مجندين في غزة على الخبر بالقول: "نحن صُدمنا. المستند يكشف الحقيقة ويجعلنا نفقد الثقة تماماً بالمستوى العسكري والسياسي، وفقاً لرئيس الأركان نفسه".

وتابعو: "هو "نتنياهو" يرسل أولادنا ليموتوا ويُصابوا بلا غاية. حياة أولادنا ليست متروكة، يُسفك دمهم من أجل حرب سياسية بحتة. هذا وقت أهالي المجندين للخروج وإيقاف حرب العبث، سنبدأ النضال بمسيرة حاشدة يوم الثلاثاء".