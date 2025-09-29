فى الدقيقة 32.. حسام عبد المجيد يسجل هدف التقدم للزمالك على الأهلى من ضربة جزاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وكان عبد الله السعيد سدد ركلة الجزاء وتصدى لها محمد الشناوى، قبل أن يقرر حكم المباراة اعادة تسديد الركلة.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم.

فيما يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر. خط الهجوم : آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقائين وتلقى هزيمة واحدة، وذلك في 8 مباريات.

يأتي فريق الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها، وخسر مباراة واحدة.

ويقود طاقم حكام إسباني لقاء الليلة، بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 سنة)، ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، اليخاندرو رويز (حكماً رابعاً)، خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).