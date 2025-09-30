الارشيف / أخبار مصرية

رسوماتك جميلة.. حوار ودى بين رئيس الوزراء وفتاة من ذوى الهمم بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - على هامش جولته بمحافظة المنوفية، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حوارا وديا مع فتاة من ذوي الهمم خلال زيارته لقرية شما بالمحافظة.

وقال رئيس الوزراء للفتاة التي عرضت رسوماتها عليه: "ربنا يكرمك يا رب وحاجة جميلة أوى أوى"، لتشكره الفتاة على زيارته للمحافظة وجولته بالقرية.

وتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنوفية؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجموعة من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لدفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التنفيذ لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات.
