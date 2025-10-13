حقوق الإنسان بمجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام ترسم ملامح شرق أوسط جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة السلام بشرم الشيخ، حددت بوضوح معالم الشرق الأوسط الجديد الذي تنشده مصر، مؤكداً أن تلك الرؤية لا تتعارض بأي حال مع إرادة الشعوب أو استقرار المنطقة، بل تقوم على تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف رضوان أن ما دعا إليه الرئيس يُجسد النهج المصري الثابت الداعي إلى تسوية شاملة تُنهي الصراع وتفتح آفاق التعاون والتنمية بين شعوب المنطقة، على أساس الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وأكد أن الشرق الأوسط الجديد الذي تتبناه مصر ليس مشروعًا سياسيًا ضيقًا أو صفقة مرحلية، بل رؤية استراتيجية متكاملة تُعلي من قيم العدالة والتعايش، وتعيد صياغة العلاقات الإقليمية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وشدد طارق رضوان على أن مصر ستظل متمسكة بدورها التاريخي في دعم قضايا السلام، وداعيةً إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لبناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.