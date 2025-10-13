القاهرة الإخبارية: حضور واسع في قمة شرم الشيخ للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة شرم الشيخ، إنّ قمة شرم الشيخ للسلام تشهد حضورًا واسعًا من قادة وزعماء أكثر من 30 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وأضافت الحناوي، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل المشاركين في القمة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مهمًا معه.

وفي سياق متصل بفعاليات القمة، قالت الإعلامية أمل الحناوي إنّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبّر خلال مشاركته عن شكره لمصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا على دورهم الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مثمنًا جهودهم الدبلوماسية التي استمرت لسنوات، وأعرب ستارمر عن ارتياحه لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.

ولفتت الحناوي إلى أن الرئيس المصري أكّد في تصريحاته الختامية على ضرورة قيام الدول الأوروبية بتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بشكل شامل، لضمان استدامة الهدوء في المنطقة.