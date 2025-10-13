عضو مجلس الشيوخ: مصر تقود العالم نحو سلام شامل بفضل مبادرة السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - أشاد النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة التاريخية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن الاتفاق حول إنهاء الحرب فى غزة يُعد إنجازًا سياسيًا غير مسبوق يُضاف إلى رصيد مصر الدبلوماسي.

وأوضح أن القمة حملت رسالة واضحة بأن القاهرة ستبقى صوت العقل والاتزان في المنطقة، موضحا أن مشاركة أكثر من 20 دولة في القمة يعكس إيمان المجتمع الدولي بدور مصر المركزي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن اتفاق غزة يمثل بداية جديدة لمسار تفاوضي أكثر شمولًا يفتح الباب أمام حلول دائمة للصراع.

وأضاف أن الجهود المصرية لم تقتصر على وقف النار فحسب، بل امتدت إلى صياغة رؤية متكاملة لإعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم عودة الدبلوماسية المصرية إلى الصدارة، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، الذي استطاع تحويل لحظة الحرب إلى فرصة للسلام، مؤكدًا أن مصر ماضية في مسيرتها لتثبيت الأمن في المنطقة وإرساء قواعد جديدة للتعاون الدولي.