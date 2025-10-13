إبراهيم عثمان: ما يحدث في شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقاً، إن ما يحدث في شرم الشيخ هو انتصار للدبلوماسية المصرية التي تتميز بـالنظرة الثاقبة والأهداف طويلة المدى، مؤكداً أن مصر استطاعت بجهودها تحويل المفاوضات إلى مؤتمر دولي كبير، يعكس قوة سياستها وحكمتها في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا التوقيع يمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسار القضية الفلسطينية، موضحاً أن الحضور الرفيع المستوى من 31 دولة وتسعة زعماء، بينهم الرئيس الأمريكي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حجم الثقة الدولية في الدور المصري المحوري كضامن للسلام في المنطقة.

وأكد على أن مصر أثبتت مجدداً أنها بوابة السلام في الشرق الأوسط، وأن الدبلوماسية المصرية لا تزال قادرة على صياغة مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً للشعوب.