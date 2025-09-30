الارشيف / أخبار مصرية

160 ألف سلة غذائية.. تفاصيل قافلة "زاد العزة" الـ44 من الهلال الأحمر لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق ، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 44، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وتتضمن نحو 160 ألف سلة غذائية، وأطنان من: الدقيق، المستلزمات الطبية والإغاثية، والسولار، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائى والإغاثي لأهالي غزة.

جدير بالذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

 

قافلة «زاد العزة» الـ 44قافلة «زاد العزة» الـ 44
