نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر السيد "بارك بوم كي "المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

اكد الجانبان على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية خاصة مع الاحتفال العام الجارى بالذكرة الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى، والبناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاقتصادية الثنائية التي تم تدشينها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦، ثم زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى مصر عام ٢٠٢٢.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرى الخارجية، بما يسهم فى تعزيز التعاون والشراكة القوية بين البلدين علي جميع الأصعدة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات جديدة تهدف إلى توطين الصناعات المختلفة في مصر.

كما نوه الوزير عبد العاطي إلي الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن فرص الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، معربًا عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلى المستوي الدولي، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في المحافل الدولية متعددة الأطراف، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، مثمنًا اللقاء الأخير الذي جمعه مع نظيره الكوري الجنوبي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عبر الوزير عبد العاطى عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في افريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا افريقيا في يونيو ٢٠٢٤.