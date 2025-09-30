نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الصحة والتعليم على رأس أولويات الحكومة.. ومبادرة "حياة كريمة" أيقونة الجمهورية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الصحة والتعليم على رأس أولويات الحكومة.. ومبادرة "حياة كريمة" أيقونة الجمهورية الجديدة

جولة ميدانية بثلاثة مراكز في المنوفية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام زيارته الميدانية لمحافظة المنوفية اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء أنه بالرغم من طول وقت الجولة إلا أنها كانت مثمرة وسعيدة، لافتًا إلى أنها شملت مراكز أشمون وقويسنا وشبين الكوم، وتركزت على متابعة ملفات التنمية البشرية والخدمات للمواطنين.

"حياة كريمة".. نقلة نوعية في جودة الحياة بالريف المصري

شدد مدبولي على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أيقونة الجمهورية الجديدة، مؤكدًا الفارق الكبير الذي أحدثته في جودة الخدمات ومستوى المعيشة بالقرى المصرية.

وأشار إلى تفقده قرية شمّا، التي شهدت انطلاق أعمال المبادرة، حيث اطمأن على جاهزية مركز طب الأسرة والخدمات الطبية المتطورة المقدمة للأهالي، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يجري تعميمه بمختلف قرى المرحلة الأولى.

التركيز على ملفي الصحة والتعليم

أوضح رئيس الوزراء أن الأولوية للحكومة في المرحلة المقبلة هي قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

وأكد أن الدولة نفذت بنية أساسية ضخمة في مختلف المجالات، ولكن الاهتمام سينصب خلال الفترة المقبلة على رفع كفاءة المدارس والمنشآت الصحية وإنشاء المزيد منها، لافتًا إلى أن مخصصات الصحة والتعليم هي الأعلى في الموازنة مقارنة بباقي القطاعات.

مستشفى أشمون المركزي.. خدمة صحية بمعايير حديثة

أوضح مدبولي أن مستشفى أشمون المركزي الجديد يضم 272 سريرًا، وسيقدم خدمات طبية على أعلى مستوى، ليحل محل المستشفى القديم الذي تدهورت خدماته، مؤكدًا أن المشروع سينتهي خلال أقل من عام ليدخل الخدمة.

دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد

انتقلت جولة رئيس الوزراء إلى مركز قويسنا حيث تفقد مصنع مجموعة العربي لإنتاج الزجاج الهندسي، الذي يسهم في توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد مع التوسع في التصدير، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتسق مع خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية.

تطوير التعليم من خلال المدارس اليابانية والتجريبية

أشاد رئيس الوزراء بنموذج المدارس اليابانية، مؤكدًا خطة الدولة للتوسع بها لتصل إلى 500 مدرسة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى المدارس التجريبية الجديدة التي تلقى إقبالًا من الأسر المصرية.

إحياء صناعة الغزل والنسيج.. استثمارات بمليارات الجنيهات

خلال زيارته لشبين الكوم، تفقد مدبولي مصنع "غزل 2"، الذي يعد جزءًا من خطة تطوير منظومة الغزل والنسيج.

وأكد أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لإعادة إحياء هذه الصناعة العريقة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة.

مشروعات خدمية وترفيهية لأهالي المنوفية

اختتم رئيس الوزراء جولته بافتتاح ممشى "أهل مصر" بمدينة شبين الكوم، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات الترفيهية في تحسين جودة الحياة للأهالي، والاستفادة من نهر النيل والترع كمجال للتنزه والخدمات العامة.