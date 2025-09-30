العالم اليوم - "الموهبة لا تكفي".. مدرب برشلونة يوجه رسالة واضحة إلى يامال

انتم الان تتابعون خبر "الموهبة لا تكفي".. مدرب برشلونة يوجه رسالة واضحة إلى يامال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 08:21 مساءً - أشاد مدرب برشلونة هانز فليك، الثلاثاء، بالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه مهاجم فريقه لامين يامال، لكنه في الوقت ذاته نبهه إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي.

وقال فليك، متحدثا عن يامال، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا، إنه لا يحب وصف أداء يامال بأنه "سوبر سوبر"، مضيفا: "إنه استثنائي، ولكن هناك لاعبين استثنائيين آخرين في الفريق، عمره 18 عاما ويجب عليه التركيز أيضا على العمل".

وأوضح المدرب الألماني أن "للارتقاء إلى المستوى التالي، وإلى الأمام، يستوجب بذل الجهد، فالموهبة وحدها لا تكفي"، وفقا لما نقلته صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضاف فليك: "الأمر لا يقتصر على اللعب بالكرة فقط بل يشمل أيضا الدفاع، هذا ما نحتاجه من اللاعبين وليس منه فقط".

رغم ذلك، أكد مدرب برشلونة أن يامال لاعب مهاري "رائع، وهذا ما يصنع الفريق".

وكان يامال قد فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وحل في المرتبة الثانية في نتائج تصويت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.