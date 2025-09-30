الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ "عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة".

ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة

وأعلن ترامب خلال اجتماع ضم جنرالات وأدميرالات أميركيين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أن الولايات المتحدة تشهد "حربا من الداخل" في إشارة إلى المهاجرين.

وهاجم الرئيس الأميركي بشدة ما وصفه بالصحافة "الخبيثة" ومعارضيه الديمقراطيين.

وتوعد ترامب حركة حماس بمصير قاتم إذا لم تقبل خطته في شأن غزة التي تنص على نزع سلاحها، قائلا: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه فسيدفعون ثمنه في الجحيم. آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقا".