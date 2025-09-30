نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: دعم الصناعة الوطنية أولوية.. ومصنع "العربي" للزجاج الهندسي نموذج لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: دعم الصناعة الوطنية أولوية.. ومصنع "العربي" للزجاج الهندسي نموذج لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير

الصناعة الوطنية قاطرة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن دورها في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

جولة ميدانية في المنطقة الصناعية بقويسنا

وخلال جولته اليوم بمحافظة المنوفية، تفقد رئيس الوزراء مصنع مجموعة العربي لإنتاج الزجاج الهندسي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والذي يُعد من أحدث المشروعات الصناعية التي تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة.

تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل

أوضح مدبولي أن هذا المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الزجاج الهندسي، وهو منتج كان يتم استيراده بالكامل من الخارج، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن المصنع يتيح مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا في الوقت نفسه.

التوسع في التصدير للأسواق العالمية

شدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه النوعية من المشروعات لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يمتد إلى التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

البنية التحتية أساس النهضة الصناعية

لفت مدبولي إلى أن مثل هذه المصانع لم يكن من الممكن إنشاؤها وتشغيلها لولا الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية، من كهرباء وطرق ومياه وصرف صحي واتصالات، والتي شكلت قاعدة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية.

شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مجموعة العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للمستثمر الوطني الذي يواكب توجهات الدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في التصدير.

رسالة ثقة للمستثمرين

أوضح مدبولي أن زيارة هذا المصنع الجديد تأتي لتؤكد ثقة الدولة في القطاع الصناعي، وإرسال رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وقادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.