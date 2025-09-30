نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خلال زيارته للمنوفية.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال زيارته للمنوفية.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي الجديد

كورنيش حضاري ومساحات جمالية للأهالي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة شبين الكوم القديم، رافقه اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول خطة التطوير، حيث أشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالكورنيش تمتد بطول 1.6 كم، وتشمل إنشاء واجهة حضارية تضفي لمسة جمالية وتوفر متنزهًا ومتنفسًا للمواطنين وزوار المدينة.

تفاصيل أعمال التطوير

أوضح المحافظ أن خطة التطوير نُفذت على عدة مراحل وفق معايير فنية وهندسية حديثة، حيث تضمنت:

مقاعد رخامية مضيئة.

أعمدة ديكورية حديثة.

زراعة نخيل ومسطحات خضراء.

بلاط انترلوك وعناصر تجميلية متنوعة.

وذلك بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمدينة شبين الكوم.

افتتاح الممشى السياحي الجديد

كما افتتح رئيس الوزراء الممشى السياحي الجديد بالمدينة، الذي يقام على مساحة 500 متر، ويمتد من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم.

وأكد المحافظ أن الممشى يعد متنفسًا حضاريًا وخدميًا متميزًا لأهالي المدينة وضيوفها، حيث يتضمن:

مقاعد رخامية حديثة.

مظلات وبرجولات.

نافورة مائية تحت الإنشاء.

محلات خدمية متنوعة.

أحواض زهور ونباتات تزيينية.

نقلة حضارية ضمن خطة شاملة

أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المشروع يمثل أولوية أولى في خطة تطوير شبين الكوم، مؤكدًا أن الممشى السياحي الجديد يأتي متزامنًا مع خطة أشمل لتطوير الكورنيش بالكامل بما يحقق نقلة حضارية، ويجعل المدينة أكثر جاذبية للسكان والزوار على حد سواء.

رسالة تنموية للأهالي

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أن هذه المشروعات الترفيهية والخدمية تأتي استجابة لتطلعات المواطنين، وأن الحكومة حريصة على الجمع بين التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، من خلال مشروعات حضارية متكاملة توفر متنفسًا عامًا ومساحات للترفيه.