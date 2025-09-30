نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات ومحافظ الجيزة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى لديوان عام المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الجيزة للتعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسى الرقمى لديوان عام محافظة الجيزة والجهات التابعة ومديريات الخدمات.

وقع المذكرة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظات لتحقيق التطوير المؤسسى الرقمى بها، وتعزيز إمكانياتها التكنولوجية بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التحول الرقمى، والتطوير المؤسسى الرقمى، وتنمية القدرات الرقمية البشرية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم ستسهم فى تمكين محافظة الجيزة من الاستفادة من التقنيات الرقمية والأدوات التكنولوجية كركيزة أساسية لتحسين كفاءة العمل فى الديوان العام والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ مشيرًا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن يتضمن التعاون محورًا خاصًا ببناء القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح إعداد كوادر مؤهلة من العاملين لدفع جهود الرقمنة بالمحافظة، فضلًا عن صقل المهارات الرقمية للمواطنين بما يسهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى وتطوير فرصهم في سوق العمل.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن حرص الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي يعكس توجيهات القيادة السياسية فى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار على مختلف المستويات؛ موضحا أن مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل نقلة نوعية نحو تطوير ورفع كفاءة منظومات العمل والخدمات داخل المحافظة؛ مشيرًا إلى أنها تستهدف تفعيل دور التكنولوجيا والرقمنة بالديوان العام والمديريات التابعة.

وأوضح المهندس عادل النجار أن المذكرة تتضمن بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين من خلال برامج تدريب متخصصة في العديد من المجالات التكنولوجية، إلى جانب إرساء قواعد الإدارة الحديثة عبر الأرشفة الإلكترونية وقواعد البيانات وأنظمة الموارد البشرية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسى ويعزز من معايير الشفافية والحوكمة؛ موجها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين محافظة الجيزة والوزارة يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة ومحافظة الجيزة، واستكمالًا لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى لديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بها وفقًا للجدارات المطلوبة، وتهيئة العاملين بالمحافظة لاستيعاب أعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وضمان استدامتها. وأوضحت أن المذكرة ستعزز جهود الدولة فى تعزيز قدرات المحافظة للتعامل مع الرقمنة والذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المختلفة، بما يساهم فى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمتعاملين.

وأوضحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العنصر البشري وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالإدارات المختلفة مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد الركيزة الأساسية لنجاح مشروعات التحول الرقمي.

وأوضحت نائب المحافظ أن مذكرة التعاون ستسهم في إتاحة برامج تدريب متخصصة ومستمرة للعاملين في مجالات التكنولوجيا الحديثة وإدارة النظم الرقمية، بما يضمن تطوير قدراتهم على استخدام التطبيقات الذكية وتحقيق كفاءة أعلى في إنجاز الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة أن تأهيل العنصر البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة جهود الرقمنة داخل المحافظة.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تستهدف رفع كفاءة منظومات الأعمال والخدمات بمحافظة الجيزة من خلال العديد من محاور العمل وفى مقدمتها؛ تفعيل إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى داخل الديوان العام للمحافظة والمديريات التابعة، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بها فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك البنية المعلوماتية، والشبكات، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وغيرها.

كما تستهدف المذكرة تقديم الدعم الفنى والمؤسسى الرقمى لكافة الإدارات والقطاعات داخل المحافظة بالاستعانة بالأدوات التكنولوجية الحديثة والأرشفة الإلكترونية وقواعد البيانات وأنظمة إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفى الرقمى لكافة الفئات المجتمعية بمختلف مراكز وقرى ومناطق المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجى بما يعزز الشمول الرقمى والمالى والتمكين الاقتصادى الرقمى لهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (1148) من العاملين بمحافظة الجيزة والجهات التابعة ومديريات الخدمات بواقع (1496) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (9132) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع ( 17739) مسار مختلف، طبقًا لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

