أهالي العياط لـ محافظ الجيزة: أنقذ بناتنا وأولادنا من أزمة المواصلات واستغلال السائقين

أحمد جودة - القاهرة - يعاني سكان وطلاب مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة من أزمة حادة في المواصلات بين موقف المنيب والعياط، مما أدى إلى استغلال سائقي الميكروباص ورفع الأجرة بشكل غير مبرر، هذه الأزمة المتصاعدة دفعت الأهالي لإطلاق نداء استغاثة عاجل للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتدخل الفوري.

حيث تتحول رحلة الذهاب والعودة إلى كابوس مزمن، خاصة في الفترة المسائية، حيث ينتظر المئات من المواطنين لساعات طويلة في موقف المنيب على أمل إيجاد وسيلة تقلهم إلى منازلهم. الأزمة لا تقتصر على المنيب فقط، بل تمتد إلى موقف العياط في الصباح الباكر، حيث يجد الموظفون والطلاب صعوبة بالغة في الوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم في المواعيد المحددة.

ويقول الطالب محمد سعد: "بنقف الصبح ساعتين وأكتر عشان نلاقي عربية من العياط للمنيب، واللي بنلاقيه بيوصلنا متأخر، وكمان في الرجوع مفيش عربيات، والسواقين بيستغلوا الوضع وبيغلوا الأجرة".

وأضاف أن السائقين يتعمدون الامتناع عن الركوب لفترة، ثم يوافقون على نقل الركاب بأسعار مبالغ فيها، مستغلين حاجة الناس الماسة للوصول إلى منازلهم.

ويؤكد كريم نبيل، أحد سكان مركز العياط، أن هذا الاستغلال يحدث في ظل غياب تام لموظفي جهاز السرفيس، مما يسمح للسائقين بالتصرف بحرية دون رقابة. وهذا الغياب يجعل الأهالي فريسة سهلة لجشع السائقين، الذين يفرضون أسعارًا تفوق التعريفة الرسمية، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وفي ختام استغاثتهم، طالب الأهالي والطلاب بضرورة تدخل محافظ الجيزة لوضع حد لهذه المعاناة، وذلك من خلال، توفير عدد كافٍ من سيارات الميكروباص لخدمة الخط، وتكثيف الرقابة على الموقفين لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة، ووضع آلية فعالة لضمان توافر المواصلات في جميع الأوقات.

وينتظر الأهالي والطلاب استجابة سريعة من المسؤولين لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

