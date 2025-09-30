نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بيانا على الصفحة الرسمية للمديرية على الفيس بوك، أكدت فيه حرصها على صحة وسلامة الطلاب، وأوضحت أنه بشأن ما تم تداوله من ظهور بعض الأعراض الجلدية على عدد من الطلاب.

وقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.

وتهيب المديرية بأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، والاطمئنان أن جميع الإجراءات الاحترازية تتم بشكل فوري حفاظًا على صحة أبنائنا.