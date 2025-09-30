نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة الزراعة: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة مخالفة للشرع والقانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السلوك يتنافى مع التعاليم الدينية والإنسانية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما رصدته من دعوات بعض الأفراد للامتناع عن إطعام الكلاب الضالة يمثل سلوكًا مرفوضًا شرعًا وقانونًا، حيث يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي أوصت بالرحمة والرفق بكل كائن حي، مشيرة إلى أن الامتناع عن إطعام الكلاب يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر.

وأضافت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية شدد على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، وحظر تمامًا أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك.

خطة وطنية متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة تبنت منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع صون حقوق الحيوان.

وأشارت الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، بهدف وضع إطار وطني شامل لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، يتضمن:

التعقيم الطبي للحد من التكاثر وتقليل الأعداد.

التخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، كخيار أخير ووفقًا للمعايير الدولية.

إنشاء مراكز إيواء في المحافظات لتجميع الكلاب الضالة والمتروكة.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ

وشددت الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حيوان ضال أو خطر بدلًا من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك ضمن منظومة وطنية متوازنة تحقق السلامة العامة وتحمي حقوق الحيوان.