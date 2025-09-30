نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة يتحدّث للقناة الأولى عن العلاقة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إلى الإعلامية ريهام الديب، في برنامج “العالم غدًا”، على شاشة قناة مصر الأولى بالتلفزيون المصري.

في الحوار الذي شمل العديد من القضايا، يتحدّث وزير الزراعة عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، من خلال استراتيجية شاملة للتوسع في الصحراء، وزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على استدامة التنمية الزراعية، كما يتطرّق إلى الطفرة التي شهدتها صادرات مصر الزراعية، وكيف استثمرت مصر مزاياها النسبية لزيادة هذه الصادرات.

ويكشف الوزير علاء فاروق عن الجديد بشأن تطبيق مبادرة الزراعة التعاقدية، ضمن الخطط الأهم لدعم المزارعين خلال المرحلة المقبلة.

ويشرح أوجه التعاون بين وزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي.

يُبث برنامج “العالم غدًا” على شاشة القناة الأولى، يوميًا، من السبت إلى الجمعة في العاشرة مساءً، ويشارك في تقديمه ريهام الديب، ومحمد ترك، وليلي عمر.