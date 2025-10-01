نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتحانات الشهر الأول لصفوف النقل تنطلق نهاية أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، يترقب طلاب صفوف النقل وأولياء أمورهم أول محطة تقييمية لهم، والمتمثلة في امتحان الشهر الأول، الذي يعقد عادة بعد أسابيع قليلة من بداية الدراسة لقياس مستوى التحصيل المبكر.

وبحسب الخريطة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، فإن الفصل الدراسي الأول بدأ في النصف الثاني من سبتمبر ويستمر حتى منتصف يناير المقبل، فيما حددت الوزارة الأسبوع الأخير من أكتوبر موعدًا مبدئيًا لعقد اختبارات الشهر الأول بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

ويهدف هذا التقييم الدوري إلى متابعة استيعاب الطلاب لما تمت دراسته منذ بداية العام، ومساعدة المعلمين على رصد مستويات التحصيل وتحديد مواطن القوة والضعف مبكرًا، الأمر الذي يمنح الطلاب فرصة لتدارك أي قصور قبل الامتحانات الأساسية.

كما يشكل الامتحان مؤشرًا مهمًا لأولياء الأمور للتعرف على أداء أبنائهم في وقت مبكر، وتشجيع الطلاب على الالتزام بالمذاكرة المنتظمة، بعيدًا عن ضغوط التراكم قبل الامتحانات النهائية.

استعدادات ونصائح للطلاب

ينصح خبراء التربية بضرورة وضع خطة مراجعة مبسطة تشمل الدروس التي تمت دراستها خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب التدريب على نماذج امتحانات سابقة لتعويد الطلاب على طبيعة الأسئلة.

كما يشددون على أهمية النوم الجيد والحفاظ على التركيز والراحة النفسية قبل دخول الامتحان.

ويُنظر إلى اختبار الشهر الأول باعتباره أكثر من مجرد امتحان روتيني، فهو بمثابة أداة لقياس كفاءة العملية التعليمية منذ بدايتها، ويساعد المدارس والمعلمين على تعديل طرق التدريس عند الحاجة.

أما بالنسبة للطلاب، فهو فرصة مبكرة لتقييم الذات وتصحيح المسار تمهيدًا لتحقيق نتائج أفضل في امتحانات منتصف العام ونهايته.