الرئيس السيسي : منتدى أسوان للسلام والتنمية يناقش تحديات القارة الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرحب بكم جميعا في الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان التي احتضنت الدورة الأولى للمنتدى حين أطلقناه معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى منتدي أسوان للسلام والتنمية: "ومنذ ذلك الحين نجح المنتدى في ترسيخ مكانته كمنصة أفريقية فريدة ومحفل جامع، يناقش فيه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قارتنا، ويبلور من خلاله رؤى واستجابات مشتركة، تعزز العلاقة الوثيقة بين السلام والتنمية المستدامين، وترسخ دور أفريقيا كشريك فاعل".