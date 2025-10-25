عاجل- «التنظيم والإدارة» يخصص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات المسابقات المركزية.. بدء التطبيق من مسابقة معلم مساعد بالأزهر

أحمد جودة - القاهرة - «التنظيم والإدارة» يخصص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات المسابقات المركزية.. بدء التطبيق من مسابقة معلم مساعد بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص جلسة مسائية للمتقدمين الذين يتخلفون عن أداء اختباراتهم في الموعد المحدد، وذلك استجابةً للمقترح المقدم من الجهاز، في إطار تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين، خاصة القادمين من المحافظات البعيدة.

وأوضح الجهاز أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين آليات اختيار الكفاءات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن تخصيص الجلسة المسائية سيُطبق اعتبارًا من مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بالأزهر الشريف، والمقرر البدء في تنفيذها يوم ٢٨ أكتوبر الجاري.

وأكد الجهاز أنه لن يُسمح بأداء الامتحان في غير اليوم المحدد مسبقًا، حفاظًا على انضباط منظومة المسابقات وتنظيم سير الاختبارات بكل دقة وعدالة.

كما ناشد الجهاز جميع المتقدمين ضرورة الالتزام الدقيق بمواعيد الحضور المقررة، حرصًا على حسن سير العمل وتجنّب تحمّل رسوم إضافية نتيجة التأخر أو التغيب عن الموعد المحدد.