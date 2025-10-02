نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تشدد على التزام معلمي الحصة بالتواجد طوال اليوم الدراسي واستبدال المخالفين فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام معلمي الحصة بالتواجد داخل المدارس منذ بداية الطابور الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي، وذلك في إطار تعليمات الوزارة لضبط العملية التعليمية وضمان انتظام سير الدراسة.

وشددت الوزارة على أن أي معلم لا يلتزم بهذه التعليمات سيتم إنهاء تكليفه من خلال مدير المدرسة واستبداله بمعلم آخر فورًا، مشيرة إلى أن الانضباط داخل المدرسة مسؤولية جماعية، وأن وجود المعلم طوال اليوم الدراسي يعد عنصرًا أساسيًا في متابعة الطلاب وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.