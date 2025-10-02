وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى باريس اليوم، لدعم جهود حملة ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حيث يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة الانتخابات يوم الاثنين 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.