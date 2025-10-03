نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مندوبة موريشيوس في اليونسكو.. ويشيد بدعم " العناني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمندوبة موريشيوس الدائمة لدى اليونسكو في باريس، اليوم الجمعة ٣ أكتوبر، حيث أشاد وزير الخارجية بدعم موريشيوس للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني.

وأكد وزير الخارجية، أن هذا الدعم يعكس التزام موريشيوس بتعزيز وحدة الموقف الأفريقي خلف المرشح المعتمد من الاتحاد الأفريقي ويعزز من التواجد الأفريقي بالمنظمات الدولية، ويحقق المصالح المشتركة لكافة دول القارة.