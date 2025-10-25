نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أسبوع حافل بالإنجازات.. الحكومة ترفع الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير وتدعم توطين الصناعات وتطوير القرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسبوع حافل بالإنجازات.. الحكومة ترفع الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير وتدعم توطين الصناعات وتطوير القرى

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، والتي شهدت تحركات مكثفة في ملفات الاستثمار، الصناعة، التنمية الريفية، والمشروعات القومية، إلى جانب توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن عدد من القضايا الحيوية.

استثمارات عالمية جديدة في مصر

شهد الأسبوع إعلان شركة "أروجلو" العالمية عن ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون دولار في السوق المصرية، مع تشغيل نحو 10 آلاف عامل في مصانعها، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بمصر، وجهود الحكومة في دعم الصناعة وتوفير فرص العمل.

توطين صناعة الإلكترونيات

واصلت مصر جهودها في توطين صناعة الإلكترونيات بافتتاح مصنع “أوبو” للهواتف المحمولة باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعات التكنولوجية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الإلكترونية.

خطة طموحة لتحلية مياه البحر

تواصل الحكومة تنفيذ خطة التوسع في تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المحافظات الساحلية، حيث تستهدف إنتاج 5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال 5 سنوات، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي المستدام.

استعدادات كبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير

وجّه رئيس الوزراء المحافظين برفع درجات الاستعداد القصوى لافتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم العمران.

إنجازات مبادرة "حياة كريمة"

وفي إطار المبادرات التنموية، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الانتهاء من مشروعات أكثر من 600 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات المتكاملة لأهالي الريف المصري.