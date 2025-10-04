نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للسياحة وجهاز تنمية المشروعات لإقامة معرض "تراثنا" بالدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف إقامة معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في عدد من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون العربي في مجالات دعم الحرفيين وتنمية الصناعات التراثية، فضلًا عن الترويج للمنتجات اليدوية المصرية والعربية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويهدف الاتفاق إلى نقل تجربة معرض "تراثنا" الناجحة إلى دول عربية أخرى، بما يسهم في خلق فرص تسويق جديدة للحرفيين والمبدعين، وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ويعد معرض "تراثنا" أحد أهم الفعاليات التي تنظمها الدولة المصرية سنويًا لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والترويج للهوية الثقافية والتراثية المصرية أمام العالم العربي والدولي.