نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالخالق: وجود السعيد داخل الملعب مهم.. وكنت أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف أمام ديكيداها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أنه كان يجب تسجيل مزيد من الأهداف في لقاء الإياب أمام ديكيداها الصومالي لبطولة الكونفدرالية.

قال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " وجود عبدالله السعيد مهم للغاية للزمالك في الفترة الحالية وهو لاعب من العيار الثقيل بسبب خبراته الكبيرة داخل الملعب وخارجه وهو يمنح اللاعبين الصغار النصائح".

وأضاف: "يجب تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية قبل مباريات السوبر المصري وخاصة أحمد ربيع ومحمود جهاد بسبب غياب دونجا عن مباريات السوبر للإيقاف".

