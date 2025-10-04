نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، في تمام الثانية ظهر اليوم السبت، بمسرح التليفزيون المصري في مبنى ماسبيرو، للإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعًا هامًا في وقت سابق اليوم، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمتعلق بكافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بسير العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشفافيتها.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى حضور فعاليات المؤتمر ومتابعة إعلان الجدول الزمني الرسمي، الذي يحدد مواعيد فتح باب الترشح، والدعاية الانتخابية، ويوم التصويت داخل وخارج مصر.

ويترقب الشارع السياسي المصري تفاصيل الجدول الزمني، باعتباره الخطوة الأولى نحو انطلاق الاستحقاق النيابي الجديد الذي يمثل أحد أهم محطات خريطة الاستحقاقات الدستورية لعام 2025.