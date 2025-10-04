أخبار مصرية

عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد إعلان النتيجة الرسمية لجولة إعادة المرحلة الأولى للنواب

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن النتيجة الرسمية لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ستُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان خلال فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، والذي يهدف إلى استعراض الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات وتوضيح كافة الإجراءات واللوجستيات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هامًا صباح اليوم لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات الانتخابية، وذلك لضمان استعداد كامل لجميع المراحل الانتخابية ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بالاقتراع والفرز.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وقائع المؤتمر وتغطية المستجدات المتعلقة بالانتخابات.

