نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المغرب السابق: حصولنا على كأس العالم للشباب في صالح المنتخبات العربية والإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عزيز لاعب منتخب المغرب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن حصول منتخب المغرب على كأس العالم للشباب ليس صدفة بل نتيجة عمل وتخطيط من الاتحاد المغربي والملك محمد السادس.

وتابع محمد عزيز: "تفوقنا على منتخبات كبرى في البطولة وكنا نستحق الحصول على هذا اللقب".

وأضاف: "حصول على المغرب على كأس العالم للشباب في صالح المنتخبات العربية والإفريقية".

واختتم:"أرى أن هناك بعض اللاعبين من هذا الجيل قادرين على الانضمام قريبا للمنتخب الأول لما أظهروا من نضج كروي وشخصية قوية داخل الملعب، أمثال ياسر الزبيري واللاعب حسام الصادق".