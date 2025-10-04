نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 ديسمبر.. إعلان نتيجة جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ستُعلن يوم 25 ديسمبر المقبل وتنشر بالجريدة الرسمية.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية للانتخابات تبدأ بفترة الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، مع إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وبالنسبة لجولة الإعادة، تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

يُذكر أن باب الترشح قد فُتح من 8 حتى 15 أكتوبر، مع إعلان كشف أسماء المرشحين يوم 16 أكتوبر. وتُقدم الطعون الانتخابية للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن تفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.

هذا الجدول الزمني يأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لجميع الناخبين في الداخل والخارج.